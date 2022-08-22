В Новосибирске пенсионер ударил девушку, курившую в подъезде

В Новосибирске две девушки решили зайти с сигаретами в подъезд дома № 48 на улице Татьяны Снежиной. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске две девушки решили зайти с сигаретами в подъезд дома № 48 на улице Татьяны Снежиной. Однако это заметил один из проживающих там пенсионеров и решил сделать сибирячкам замечание.
Конфликт жильцов попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как разговор постепенно перетекает в потасовку. В какой-то момент одна из девушек подходит к мужчине и хватает его за руку. В ответ на это мужчина отталкивает девушку от себя, она пытается его пнуть, мужчина ударяет ее по лицу и сильно толкает в стену.
Ролик выложили в паблике ВКонтакте «МЖК Восточный, Плющихинский». И сообщили, что произошло все в пятницу, 19 августа.
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