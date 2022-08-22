Ресторатор из Новосибирска попала на шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница!»

Ресторатор из Новосибирска Яна Фомина стала участницей шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница! ». Фото: friday.ru
Ресторатор из Новосибирска Яна Фомина стала участницей шоу «Адский шеф» на телеканале «Пятница!». Редакторы шоу сами нашли девушку в соцсетях.
— Мне написали в соцсетях, предложили поучаствовать в съемках. Собеседование проходило онлайн, а сами съемки — в Карелии, — рассказала КП-Новосибирск Яна Фомина.
Готовить участникам шоу пришлось в экстремальных условиях: прямо на острове. Сибирячка приготовила форель с цветной капустой: у шефа Ивлева хоть и были нарекания к блюду девушки, но дальше в проект она прошла. Первая серия шоу вышла в эфир 17 августа.
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