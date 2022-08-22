Восьмерых новосибирцев задержали за организацию подпольного казино

Организаторам казино грозит 4 года тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Трое новосибирцев 34, 42 и 52 лет пойдут под суд за организацию подпольного казино. Им грозит до четырех лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч рублей. Игорное завиднее обвиняемые организовали на улице Декабристов в Октябрьском районе.

— С октября 2021 по май 2022 года обвиняемые незаконно организовали и проводили покерные игры с использованием игрового оборудования. Доходами они распоряжались по своему усмотрению, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Обвиняемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время дело поступит в суд.

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