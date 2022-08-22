Спортсменка из Новосибирска одержала победу на первенстве мира по тайскому боксу

Новосибирская спортсменка одержала победу на первенстве мира по тайскому боксу. Фото: Правительство НСО

Новосибирская спортсменка Алина Цыва одержала победу на чемпионате мира по тайскому боксу. Об этом сообщили в правительстве НСО.

Соревнования проходили в период с 9 по 20 августа в столице Малайзии Куала-Лумпур.

− Российских спортсменов допустили к участию в турнире в нейтральном статусе под флагом Международной федерации ассоциаций муайтай (IFMA), − рассказали в региональном правительстве.

Алина выступала в весовой категории свыше 75 килограммов. Она стала единственной, кто представлял Новосибирскую область на этих соревнованиях.

Тренером спортсменки является Вячеслав Муштаев. В копилке у девушки − золото первенства Сибирского федерального округа, а также золото первенства России.

В общей сложности участие в турнире приняли 637 человек, которых объединили в 129 команд.

− За Россию выступал 81 спортсмен из 28 субъектов РФ. По итогу сборная России заняла первое общекомандное место с 63 медалями, среди которых 43 золотых, 10 серебряных и 10 − бронзовых, − отметили в публикации.

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