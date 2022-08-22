Армянская авиакомпания запустит прямые авиарейсы из Еревана в Новосибирск

Первый рейс из Новосибирска в Ереван состоится в субботу, 10 сентября.
Фото: Александр ГЛУЗ
Армянская авиакомпания «Ширак Авиа» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Ереван. Самолеты будут летать дважды в неделю: в пятницу и в субботу.
— Перелеты по маршруту Новосибирск — Ереван начнут действовать с субботы, 10 сентября: вылет в 05:20, прилет в 07:30. В обратном направлении с пятницы, 9 сентября: вылет в 21:15, прилет в 04:20. Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-500, — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
Перелет до Армении будет стоить от 26 тысяч рублей, обратно — от 31 тысячи рублей. Время в пути — 4 часа.
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