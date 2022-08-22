В июне-июле 64% жителей Новосибирской области съездили на отдых

На отдых в июне-июле 2022 года съездили 64% жителей Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На отдых в июне-июле 2022 года съездили 64% жителей Новосибирской области. Это следует из данных опроса, проведенного страховыми компаниями «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах».
В опросе приняли участие более полторы тысячи россиян со всех федеральных округов. У них спрашивали, отдыхали ли они этим летом, куда именно ездили и сколько денег потратили в отпуске.
− Подавляющее большинство ездили преимущественно по России (курорты, дача и так далее). За рубеж выбирались 20% жителей Новосибирской области, − показал опрос.
Многие признались, что предпочитали проводить свой отпуск в компании близких или друзей.
41% респондентов в июне-июле потратили на отдых до 50 тысяч рублей на одного человека. Хотя многие были готовы отдать больше. 36% потратили от 50 до 150 тысяч рублей, а 21% − более 150 тысяч рублей.
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