В новосибирском метро появятся пятивагонные поезда.
Фото: Даба ДАБАЕВ
В новосибирском метро появятся пятивагонные поезда. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе подземки.
— Новосибирский метрополитен намерен перейти на пятивагонные составы. Необходимая подготовительная работа ведется, — отмечали чуть ранее в пресс-службе метрополитена.
Предполагается, что первые пятивагонные поезда начнут ходить уже в конце августа. Сейчас в метро в связи с этим готовят новый график движения.
Такое нововведение должно улучшить пропускную способность метрополитена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В метро Новосибирска появятся пятивагонные составы
Сейчас пассажиров возят поезда, состоящие из четырех вагонов (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер