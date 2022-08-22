В новосибирском метро появятся пятивагонные поезда. Фото: Даба ДАБАЕВ

В новосибирском метро появятся пятивагонные поезда. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе подземки.

— Новосибирский метрополитен намерен перейти на пятивагонные составы. Необходимая подготовительная работа ведется, — отмечали чуть ранее в пресс-службе метрополитена.

Предполагается, что первые пятивагонные поезда начнут ходить уже в конце августа. Сейчас в метро в связи с этим готовят новый график движения.

Такое нововведение должно улучшить пропускную способность метрополитена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В метро Новосибирска появятся пятивагонные составы

Сейчас пассажиров возят поезда, состоящие из четырех вагонов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер