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Общество22 августа 2022 13:04

В новосибирском метро появятся пятивагонные поезда

Их планируют ввести в эксплуатацию уже в августе
Галина СИМОНОВА
В новосибирском метро появятся пятивагонные поезда.

В новосибирском метро появятся пятивагонные поезда.

Фото: Даба ДАБАЕВ

В новосибирском метро появятся пятивагонные поезда. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе подземки.

— Новосибирский метрополитен намерен перейти на пятивагонные составы. Необходимая подготовительная работа ведется, — отмечали чуть ранее в пресс-службе метрополитена.

Предполагается, что первые пятивагонные поезда начнут ходить уже в конце августа. Сейчас в метро в связи с этим готовят новый график движения.

Такое нововведение должно улучшить пропускную способность метрополитена.

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