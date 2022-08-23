Таксист вез парня домой.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области парень ограбил таксиста в свой день рождения. Он хотел отметить 18-летие и поехал с друзьями в сауну. На обратном пути решил украсть у таксиста телефон и продать.
- Когда водитель обнаружил пропажу, то остановил авто и попросил вернуть телефон. Между ними произошел конфликт, и парень ударил таксиста. После забрал у него личные деньги и выручку, - говорится на сайте Искитимского районного суда.
В отношении парня возбудили уголовные дела за разбой и вымогательство.
Искитимский районный суд отправил сибиряка в колонию общего режима на 2 года и 3 месяца.
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