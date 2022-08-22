В Новосибирске суд оставил в СИЗО главу института СО РАН Александра Шиплюка

В Новосибирске оставили без изменения меру пресечения главе института СО РАН Александра Шиплюка.
В Новосибирске оставили без изменения меру пресечения главе института СО РАН Александра Шиплюка.
Так, как сообщается в картотеке суда, на изменении меры пресечения Шиплюку настаивала его защита, подавшая апелляционную жалобу. Однако областной суд оставил в силе решение Советского районного суда: под стражей глава института будет находиться до 3 октября.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что Александра Шиплюка арестовали по обвинению в госизмене.
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