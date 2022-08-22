В Новосибирске суд оставил в СИЗО главу института СО РАН Александра Шиплюка

В Новосибирске оставили без изменения меру пресечения главе института СО РАН Александра Шиплюка.

В Новосибирске оставили без изменения меру пресечения главе института СО РАН Александра Шиплюка.

Так, как сообщается в картотеке суда, на изменении меры пресечения Шиплюку настаивала его защита, подавшая апелляционную жалобу. Однако областной суд оставил в силе решение Советского районного суда: под стражей глава института будет находиться до 3 октября.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что Александра Шиплюка арестовали по обвинению в госизмене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главу новосибирского института теоретической и прикладной механики РАН Шиплюка арестовали по обвинению в госизмене

Ранее в институте прошли обыски (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер