Прокуратура поставила на контроль проверку разгромленной аллеи «Незабытых деревень» под Новосибирском

Вандалы расцарапали и измяли памятные таблички. Фото: прокуратура НСО
Прокуратура проконтролирует ход проверки разгромленной вандалами аллеи «Незабытых деревень» в рабочем поселке Ордынское под Новосибирском. Там неизвестные расцарапали и помяли несколько памятных табличек на закладных камнях аллеи. Местные жители обратили внимание на вандализм в пятницу, 19 августа.
— По данному поводу должностными лицами МО МВД России «Ордынский» проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль, — сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, что по словам местных, виновных будет найти непросто, потому что установленные на аллеи видеокамеры не работают.
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