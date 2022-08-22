Бердчанка отсудила 190 тысяч у владельцев бассейна, где сломала ногу

В Новосибирской области девушка отсудила у парка отдыха 190 тысяч. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области девушка отсудила у парка отдыха 190 тысяч. Она получила травму ног в местном бассейне.

— В исковом заявлении женщина указала, что 1 августа 2021 года купила билет на посещение открытого бассейна по улице Попова, 1 в Бердске, где из-за дефектов в покрытии площадки она споткнулась и упала, сломав ногу. Поскольку на территории парка отсутствовал медицинский персонал, первая медицинская помощь ей оказана не была, — сообщили в Бердском городском суде.

После этого девушка некоторое время лежала в больнице и лечилась дома, за свой счет купила костыли и оплачивала прочие процедуры. Она потребовала с владельца бассейна 40 890 рублей в счёт возмещения вреда здоровью, а также 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд требования сибирячки удовлетворил частично. Сумму за лечение с компании было решено взыскать полностью, а вот размер компенсации морального ущерба уменьшили до 150 тысяч.

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