Фото и видео дождя в Новосибирске 22 августа 2022 года: город встал в пробках

В Новосибирске 22 августа пошел дождь. Фото: стоп-кадр из видео

Публикуем самые яркие фото и видео дождя в Новосибирске 22 августа 2022 года. На правом берегу дождь начался в 6 вечера.

В первой половине дня было пасмурно. К вечеру в городе пошел дождь, застав местных жителей врасплох. В центре Новосибирска из-за сильных осадков на дорогах быстро образовались лужи, которые пришлось перешагивать пешеходам. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе образовались 6-бальные заторы.

На правом берегу дождь начался в 6 вечера. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Синоптики «Яндекс.Погоды» обещают солнечную погоду на ближайшие три дня.

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