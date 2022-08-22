Новосибирская область помогает Донбассу подготовиться к учебному году

По словам губернатора, необходимо держать на контроле поставку учебников и соответствующих учебных пособий.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирская область активно помогает в восстановлении подшефного Беловодского района ЛНР. Работы идут по всем отраслям: от сельского хозяйства до соцзащиты. Однако в преддверии учебного года и начала отопительного сезона больше внимания уделяется этим направления.
— Работа развёрнута по всем направлениям и отраслям. Мы занимаемся не только восстановлением инфраструктуры, но и решением организационных и содержательных задач. Приоритеты — подготовка к началу учебного года и к началу отопительного периода. Необходимо держать на контроле поставку учебников и соответствующих учебных пособий. Многое приходится восстанавливать, строить заново, закупать учебники и пособия, обустраивать соответствующие профильные кабинеты, — сообщил губернатор Андрей Травников.
Губернатор отметил необходимость ускорить восстановление Мариуполя. Один из районов города также закреплен за Новосибирской областью. Однако ситуация там сложнее, чем в Беловодском районе: люди нуждаются в элементарных вещах — вода, электричество и крыша над головой.
Напомним, что шефство над Беловодским районом область взяла в конце мая. С тех пор туда отправлялись специалисты из разных отраслей: растениеводы, животноводы, ветеринары, врачи и педагоги.
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