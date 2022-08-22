Электросамокат прохожие нашли недалеко от остановки «Есенина». Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске неизвестные разломали и выбросили прокатный электросамокат. Его заметили прохожие днем в понедельник, 22 августа, недалеко от остановки «Есенина» в Дзержинском районе.

— Неудивительно для этого района.

— Ну да, целиком не унесешь.

— Вот противники электросамокатов от этой новости обрадовались, — написали подписчики паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

Судя по фото, у электросамоката разломали переднюю панель, где крепится телефон. Корпус и колеса на месте. Вытащили ли аккумулятор — неизвестно.

Напомним, что в городе начали оборудовать парковки для электросамокатов. Специальная разметка уже появилась на улицах Советской, Урицкого, Дуси Ковальчук, Нарымской и Вокзальной магистрали.

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