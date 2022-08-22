В Октябрьском районе Новосибирска столкнувшиеся иномарки перекрыли полосу движения

В Новосибирске попавшие в ДТП иномарки перекрыли полосу движения. Фото: АСТ-54
В понедельник, 22 августа, в Октябрьском районе произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, две «Тойоты» столкнулись на пересечении улиц Карла Либкнехта и Гурьевской.
В результате ДТП автомобили перекрыли полосу движения. Одна из машин вдобавок выехала на трамвайные пути.
− Информации о пострадавших не поступало, − отметили в паблике.
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