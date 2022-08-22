В Бердске двое подростков украли велосипеды из подъезда дома

В Бердске двое подростков украли два велосипеда из подъезда жилого дома. Фото: Кадр из видео

В Бердске двое подростков украли два велосипеда из подъезда жилого дома. Однако юные воришки не продумали свое преступление до конца и не учли, что в подъезде стоят камеры видеонаблюдения.

— В Бердске 16 августа двое молодых людей, видимо, решили, что им всё дозволено и украли два велосипеда. Камеры в подъезде и с улицы зафиксировали, как это происходило, — написали владельцы велосипедов в паблике Вконтакте «АСТ-54», где была опубликована запись с камер.

Пока что владельцы великов не обращались в полицию и хотят найти воришек своими силами и разобраться с ними по-хорошему. Всех, кто может опознать молодых людей они просят связаться с ними по телефону +7-913-000-22-13.

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