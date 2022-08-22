Новосибирские пожарные отправились в Рязанскую область на тушение лесов

От огня пострадала площадь около 6,5 тысяч гектар. Фото: министерство природопользования Рязанской области
Новосибирские пожарные отправились в Рязанскую область, чтобы помочь с тушением лесных пожаров. По последним данным регионального МЧС, от огня пострадала площадь около 6,5 тысяч гектар. Сильный ветер и отсутствие дождей только способствуют дальнейшему распространению огня. Власти Рязанской области объявили эвакуацию для нескольких населенных пунктов.
— 20 августа поступило письмо от заместителя председателя правительства Рязанской области Дмитрия Филиппова с просьбой в рамках межрегионального маневрирования направить 15 человек для усиления группировки в Спасском районе, — сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов.
Напомним, что новосибирские пожарные помогали с тушением пожаров в Югре. Туда в начале августа отправились 24 огнеборца. Вернулись они только 17 августа.
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