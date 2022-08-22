В Новосибирске задержали 47-летнего мужчину, угнавшего иномарку

В Новосибирске задержали 47-летнего мужчину, который угнал иномарку.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске задержали 47-летнего мужчину, который угнал автомобиль марки Kia Rio. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
− 20 августа в ночное время в Отдел полиции № 7 «Ленинский» поступило заявление от жителя дома по улице Ударной. Мужчина сообщил об угоне принадлежащей ему иномарки, − отметили в публикации.
Информацию направили всем наружным нарядам полиции.
Спустя некоторое время сотрудники ГИБДД остановили эту машину по улице Ударной. Водителя доставили в отдел полиции.
Задержанным оказался ранее судимый 47-летний житель Ленинского района. Выяснилось, что злоумышленник пришел в гости к соседям заявителя.
− Воспользовавшись удобным моментом, мужчина взял ключи от автомобиля и уехал на нем, − рассказали в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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