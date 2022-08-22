В Новосибирске после гибели 5-летней девочки родители получают рассылку о запрете самокатов в детсадах

Тот самый самокат, на котором разбилась 5-летняя девочка. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске родители детей стали получать рассылку о запрете самокатов и велосипедов в детских садах. Вероятно, это связано с недавно произошедшей трагедией в садике № 280: там пятилетняя девочка разбилась насмерть, упав с самоката на прогулке.

— Жена переслала вот такое сообщение из группы детского сада, куда ходят наши дети. Прислал воспитатель, — рассказал КП-Новосибирск читатель.

Вот такие сообщения пришли новосибирцам от руководителей детсадов. Фото: читатели КП-Новосибирск

Как пояснили КП-Новосибирск в министерстве образования Новосибирской области, на уровне региона таких распоряжений в детские сады не поступало. Однако дошкольные учреждения вправе принимать такие решения самостоятельно. КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы узнать, было ли подобное распоряжение на уровне муниципалитета.

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