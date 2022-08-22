Вандалы разгромили аллею «Незабытых деревень» в поселке Ордынское под Новосибирском

Вандалы смяли и расцарапали несколько табличек. Фото: «Ордынка Today»

В рабочем поселке Ордынское под Новосибирском вандалы разгромили аллею «Незабытых деревень». Об этом сообщили очевидцы в пятницу, 19 августа.

— Неизвестные вандалы повредили таблички на аллее «Незабытых деревень», — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «Ордынка Today».

По их словам, виновных будет непросто найти, потому что установленные на аллее видеокамеры не работают.

Некоторые памятные таблички и вовсе пропали. Фото: «Ордынка Today»

Судя по фото, повредили несколько памятных табличек. На некоторых видны следы вмятин как от пинков или от брошенных камней. Есть и исцарапанные, и погнутые таблички. Одна даже пропала, оставив только раму.

Всего же в аллее находится 56 закладных камней с памятными табличками. Каждая из них принадлежит деревне Ордынского района, которая по тем или иным причинам прекратила существовать. Там есть таблички и с деревнями, ушедшими под воду при строительстве Новосибирской ГЭС.

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