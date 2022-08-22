В Новосибирск к концу недели придет потепление до +24 градусов

Потепление до +24 градусов придет в Новосибирск к концу недели. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

К концу недели в Новосибирске потеплеет до +24 градусов. Это следует из данных, приведенных сервисом «Яндекс.Погода».

В понедельник, 22 августа, ожидается небольшой дождь. Днем будет до 15 градусов, ночью − 9-13 градусов.

С завтрашнего дня в Новосибирске установится ясная и сухая погода. В городе потеплеет до 19 градусов.

В среду обещают 22 градуса, а в четверг – 24. Новосибирцы получат шанс насладиться солнечными деньками до наступления осенних холодов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что заморозки до -1 в Новосибирской области сохранятся до 22 августа.

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