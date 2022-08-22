В Новосибирске опоры и перила Октябрьского моста покрасят в оттенки серого

Опоры и перила Октябрьского моста покроют серой краской. Фото: мэрия Новосибирска
Опоры и перила Октябрьского моста покроют серой краской. Об этом КП-Новосибирск сообщили в компании «СпецТрансСтрой».
К очистке и покраске опор приступят до конца месяца. На данный момент подрядчик обустроил строительную площадку и начал очищать каменную кладку вокруг несущих элементов мостового сооружения.
Компания уже закупает краску и абразивный материал, чтобы взяться за обработку металлических арок пролетных строений.
− Металлические конструкции выкрасят в серый полуглянец. Бетон – на тон светлее. Все согласовано с главным художником, − рассказали КП-Новосибирск в «СпецТрансСтрой». – Красить будут поэтапно.
В компании уточнили, что все работы завершат к 2024 году.
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