В Новосибирске опоры и перила Октябрьского моста покрасят в оттенки серого

Опоры и перила Октябрьского моста покроют серой краской. Фото: мэрия Новосибирска

Опоры и перила Октябрьского моста покроют серой краской. Об этом КП-Новосибирск сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

К очистке и покраске опор приступят до конца месяца. На данный момент подрядчик обустроил строительную площадку и начал очищать каменную кладку вокруг несущих элементов мостового сооружения.

Компания уже закупает краску и абразивный материал, чтобы взяться за обработку металлических арок пролетных строений.

− Металлические конструкции выкрасят в серый полуглянец. Бетон – на тон светлее. Все согласовано с главным художником, − рассказали КП-Новосибирск в «СпецТрансСтрой». – Красить будут поэтапно.

В компании уточнили, что все работы завершат к 2024 году.

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