В Новосибирске спасатели поймали летучую мышь в здании детского сада

В детсаду Новосибирска спасатели поймали летучую мышь. Фото: Спасатели МАСС

В понедельник, 22 августа, спасатели поймали летучую мышь в одном из детских садов Новосибирска. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».

Заявка поступила от детсада №357 «Золотая рыбка», расположенного на улице Объединения. Работники заметили летучую мышь, которая висела между этажами.

− Используя лестницу, спасатели поднялись наверх и поймали животное в плотную ткань. После этого летучую мышь вынесли на улицу и отпустили на волю, − рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

На все ушло девять минут.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске заметили летучую мышь, висящую на оконной решетке.

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