В Новосибирске спасатели поймали летучую мышь в здании детского сада

В детсаду Новосибирска спасатели поймали летучую мышь. Фото: Спасатели МАСС
В понедельник, 22 августа, спасатели поймали летучую мышь в одном из детских садов Новосибирска. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».
Заявка поступила от детсада №357 «Золотая рыбка», расположенного на улице Объединения. Работники заметили летучую мышь, которая висела между этажами.
− Используя лестницу, спасатели поднялись наверх и поймали животное в плотную ткань. После этого летучую мышь вынесли на улицу и отпустили на волю, − рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
На все ушло девять минут.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске заметили летучую мышь, висящую на оконной решетке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер