Новосибирский завод увеличит выпуск полупроводниковых приборов благодаря нацпроекту

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

На предприятии будут оптимизировать производство полупроводниковых приборов, использующихся в источниках опорного напряжения, которые входят в комплектацию любой электронной аппаратуры. Завод планирует расширять производство для выхода на новые индустриальные рынки и в несколько раз увеличивать выпуск приборов.

- Наше предприятие - одно из немногих предприятий полного цикла производства электронной продукции в стране. Уверен, что нацпроект приведет к расширению производства, увеличению количества рабочих мест, что в свою очередь позволит нам выйти на новые рынки сбыта и обеспечивать продукцией заказчиков. А также даст дополнительный толчок в развитии и росте предприятия в целом!, - говорит исполнительный директор АО «НЗПП Восток» Евгений Масленников.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

В нацпроект компания вошла под кураторством Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, который создан на базе Агентства инвестиционного развития НСО. Сотрудники компании вместе с экспертами РЦК проанализируют работу участка сборки полупроводниковых приборов, начиная от склада кристаллов и заканчивая складом готовой продукции, проведут диагностику всех основных процессов, найдут потери и составят план по улучшению эффективности работы.

- В текущих экономических условиях бережливые технологии приобретают особое значение для предприятия. Объемы возрастают, работа должна быть выполнена качественно и в сжатые сроки. Повышение производительности с помощью наших экспертов поможет заводу не сбавлять темп объемов производства продукции и поддержать стабильную работу, - говорит руководитель РЦК Камилла Волосская.