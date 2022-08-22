Новосибирской области выделят 708 миллионов рублей на реконструкцию Толмачево

Новосибирская область получит 708 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта Толмачево. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирская область получит 708 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта Толмачево. Об этом сообщили в Телеграм-канале правительства НСО.

Деньги выделят из федерального бюджета.

− Дополнительные средства Новосибирской области выделят в связи с удорожанием строительных ресурсов. Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований уже одобрила это предложение, − отметил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от НСО Александр Жуков.

Помимо дополнительных средств на реконструкцию Толмачево, Новосибирская область также получит 84 миллиона рублей на общежитие НГТУ, 27 миллионов рублей на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, еще 169 миллионов рублей – чтобы обеспечить комплексное развитие сельских территорий.

Кроме того, из федерального бюджета выделят 114 миллионов рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.

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