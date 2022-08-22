Грузовик насмерть сбил 31-летнего мужчину под Новосибирском

Под Новосибирском грузовик насмерть сбил мужчину. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В понедельник, 22 августа, в Новосибирском районе грузовик сбил 31-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Смертельное ДТП произошло примерно в 10:50.

− Водитель ехал на грузовике «Вольво» с полуприцепом. Он двигался со стороны Омска в направлении Новосибирска. На 1432 километре трассы мужчина наехал на пешехода, − рассказали в ГИБДД.

В результате происшествия погиб мужчина, который управлял автомобилем марки Hino. Выяснилось, что он остановился на правой обочине и начал обходить свою машину. В этот момент его сбил грузовик.

На место прибыли сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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