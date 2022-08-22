В небе над Новосибирском заметили «генеральский» самолет

В Новосибирске такие "птицы" летают редко. Фото: Алексей Игнатович.

Новосибирцы заметили в небе необычный самолет с острым носом. Этот учебный борт рассчитан на экипаж из 4 человек, вмещает до 12 курсантов. Снимки лайнера опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотограф Алексей Игнатович.

– В аэропорту его называют «генеральским». Их несколько штук и все они, естественно, принадлежат министерству обороны, – пишут в комментариях знатоки.

Сейчас на таких самолетах чаще всего летают генералы. Фото: Алексей Игнатович.

Ту-134УБЛ с длинным «носом» предназначен для подготовки летчиков бомбардировочной авиации. Его еще называют «Буратино». Некоторые из этих самолетов переоборудуют в пассажирские борты.

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