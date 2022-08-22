В колониях Новосибирской области чаще всего отбывают наказания за преступления против жизни

В Новосибирской области за преступления против жизни сидят больше 3 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно количество осужденных, отбывающих наказания за различные преступления в исправительных учреждениях на территории Новосибирской области. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

За первые 6 месяцев 2022 года наказание за преступления против жизни и здоровья человека отбывали 2690 осужденных. В прошлом году было 3030 преступников, в 2019 году – 3410 человек.

За преступления против здоровья и общественной нравственности наказание отбывали 2270 человек. За преступления против собственности – 1410 человек.

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