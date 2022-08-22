Родители первоклассников школы № 198 пожаловались министру образования Новосибирской области на поборы

В Новосибирске родители первоклассников пожаловались на поборы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Родители учеников новосибирской школы № 198 вынуждены сдавать по 4 тысячи рублей на ремонт. Об этом жители Кировского района сообщили в прямом эфире трансляции «Центра управления регионом», где министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отвечал на вопросы горожан.
– Хотелось бы решить вопрос с поборами в школе города Новосибирска Кировского района № 198, 1 «г» класс, – указали родители в сообщении.
Они пожаловались министру образования региона на сборы по 4 тысячи рублей «на шкафы и линолеум».
– Родители могут участвовать и в финансовой жизни школы. Участие в том числе, в ремонте кабинетов, законом не запрещено. Но никого принуждать к этому нельзя, – подчеркнул Сергей Федорчук.
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