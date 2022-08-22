В Искитиме под Новосибирском отменили строительство исправительного центра среди жилых домов

В Новосибирской области жители Искитима добились отмены открытия исправительного центра для осужденных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители города Искитим под Новосибирском добились отмены строительства исправительного центра для преступников посреди жилых домов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Искитима Сергей Завражин.

Планировалось, что осужденные будут отбывать наказание, трудясь на птицефабрике. В здание привезли двухъярусные кровати для преступников, а рядом с ним видели автомобиль службы.

Среди адресов ГУФСИН значился исправительный центр по улице Прорабская, 13. Жители близлежащих домов забили тревогу. Теперь все привезенные кровати будут предназначены для работников птицефабрики из отдаленных районов, а здание так и останется общежитием.

– Сразу же с первых сигналов от жителей, которые появились еще в социальных сетях, в администрации города началась работа по принятию мер. Мы сразу же вышли на собственника здания, на ГУФСИН, начали работать с правительством Новосибирской области. Полпредство РФ в СФО тоже в курсе. В результате совместной работы и родилось такое решение: исправительный центр в Шипуновском микрорайоне открываться не будет. На этом предлагаю поставить точку, – сообщил мэр Искитима.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как прокомментировали открытие центра в ГУФСИН.

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