В Новосибирской области 60-летний водитель «Лады Приоры» насмерть разбился на трассе

Смертельная авария произошла под Новосибирском. Фото: ГИБДД Новосибирской области.
Под Новосибирском мужчина разбился на «Ладе Приоре». Смертельное ДТП произошло накануне вечером. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.
Мужчина ехал из деревни Осинцево в село Абрамово, не справился с управлением и вылетел с дороги направо. Автомобиль перевернулся, а водитель погиб.
В ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
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