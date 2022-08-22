В Новосибирской области 60-летний водитель «Лады Приоры» насмерть разбился на трассе

Смертельная авария произошла под Новосибирском. Фото: ГИБДД Новосибирской области.

Под Новосибирском мужчина разбился на «Ладе Приоре». Смертельное ДТП произошло накануне вечером. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

Мужчина ехал из деревни Осинцево в село Абрамово, не справился с управлением и вылетел с дороги направо. Автомобиль перевернулся, а водитель погиб.

В ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

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