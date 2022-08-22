Водитель «Джипа» выехал на встречку и не пропустил автомобиль с сиреной в Новосибирске

Водитель внедорожника не пропустил автомобиль со спецсигналом на встречке. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске водитель «Джипа» полез на встречную полосу возле железной дороги на Бетонном переезде. Как сообщил водитель спецавтомобиля в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», внедорожник Jeep Grand Cherokee так хотел объехать пробку, а потом долго не уступал ему дорогу. При этом водитель включил спецсигнал, но «Джип» только нехотя сдавал назад.

– Экипажи ГИБДД ориентированы на установление личности водителя, установления всех обстоятельств и привлечения его к административной ответственности, – прокомментировали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Наказать за выезд на встречку могут как штрафом в 5 тысяч рублей, так и лишением прав на срок от четырех до шести месяцев.

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