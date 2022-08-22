Погода в Новосибирске на 22 августа 2022 года: пасмурно, но без осадков

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на понедельник, 22 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 22 августа 2022 года: синоптики обещают пасмурный день, но без осадков.

— 22 августа в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха +11, +13 градусов, — рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В Новосибирске днем воздух прогреется до +15, +17 градусов, в области — до +13, +18 градусов. Ожидается переменная облачность, практически без осадков. Утром регион снова окутает туманами.

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