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Общество21 августа 2022 18:20

МВД проверит информацию о мужчине, который приставал к детям под Новосибирском

Он предлагал им алкоголь и показать «джун-джун»
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Полиция устанавливает личность мужчины.

Полиция устанавливает личность мужчины.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Полиция начала проверку после сообщения о мужчине, пристающем к детям: пост о нем появился в группе «Город Обь».

- Обитает в Толмачево на улице Титова, сидит с детьми и даёт им алкоголь и сигареты, был случай, когда бегал за девочкой и предлагал показать «джун-джун», - так написали о нем в паблике.

Разбираться в этой истории будет полиция:

- Устанавливаются личность мужчины, указанного в посте, выясняются обстоятельства произошедшего. Наружные патрули проверяют указанный участок местности, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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