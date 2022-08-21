МВД проверит информацию о мужчине, который приставал к детям под Новосибирском

Полиция устанавливает личность мужчины. Фото: Виктория МИНАЕВА

Полиция начала проверку после сообщения о мужчине, пристающем к детям: пост о нем появился в группе «Город Обь».

- Обитает в Толмачево на улице Титова, сидит с детьми и даёт им алкоголь и сигареты, был случай, когда бегал за девочкой и предлагал показать «джун-джун», - так написали о нем в паблике.

Разбираться в этой истории будет полиция:

- Устанавливаются личность мужчины, указанного в посте, выясняются обстоятельства произошедшего. Наружные патрули проверяют указанный участок местности, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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