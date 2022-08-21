МВД проверит информацию о мужчине, который приставал к детям под Новосибирском

Полиция устанавливает личность мужчины.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Полиция начала проверку после сообщения о мужчине, пристающем к детям: пост о нем появился в группе «Город Обь».
- Обитает в Толмачево на улице Титова, сидит с детьми и даёт им алкоголь и сигареты, был случай, когда бегал за девочкой и предлагал показать «джун-джун», - так написали о нем в паблике.
Разбираться в этой истории будет полиция:
- Устанавливаются личность мужчины, указанного в посте, выясняются обстоятельства произошедшего. Наружные патрули проверяют указанный участок местности, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер