Новосибирский депутат Ростислав Антонов заявил, что убийцам Дарьи Дугиной приготовлено место в аду

Дарья Дугина погибла 20 августа. Фото: телеграм-канал Дарьи Дугиной.

Новосибирский депутат, советник главы ДНР по гуманитарным вопросам Ростислав Антонов эмоционально отреагировал в соцсетях на известие о гибели Дарьи Дугиной. Напомним, Машина, на которой она возвращалась с фестиваля «Традиция», взорвалась.

В интервью КП-Новосибирск Ростислав Антонов заявил, что взялся помогать Дарье с ее культурным проектом на Донбассе. Они планировали встретиться в конце августа в Москве, но встреча так и не состоялась.

В соцсетях Ростислав Антонов написал:

- Спи спокойно, Даша. Твоим убийцам уже приготовлено место в аду.

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