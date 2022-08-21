Под Новосибирском продают коттедж с мастерской за 51,5 миллиона рублей

Коттедж находится в Озерном. Фото: «Доктор Ключ».

В Новосибирской области продается коттедж на 51,5 миллиона рублей: объявление об этом разместило агентство недвижимости «Доктор Ключ».

Находится он в поселке Озерный с охраняемой территорией, площадь коттеджа - 481 квадратный метр. На первом этаже, помимо кухни, гостиной, гардеробной и спальни, есть мастерская. На втором этаже - спальня с зимним садом и спортивный зал, на цокольном этаже - овощехранилище и прачечная.

А на территории есть гараж на 2 машиню, детская площадка, баня и два громоотвода на случай грозы.

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