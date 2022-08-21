Тонущего пьяного новосибирца, не доплывшего до остова Кораблик, спасли сотрудники МАСС

Мужчина чуть не утонул. Фото: МАСС.
Утром в воскресенье, 21 августа, сотрудники МАСС вытащили из воды пьяного мужчину, который чуть не утонул в Оби. Об этом спасатели рассказали на своей странице в соцсетях.
- В 08.24 при осмотре Оби в районе аварийно-спасательного отряда «Западный» сотрудники МАСС заметили тонущего мужчину: к нему сразу направили катер со спасателями, - рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службы.
Оказалось, что 36-летний мужчина был пьян: его доставили на территорию спасательного отряда, оказали первую помощь и вызвали скорую.
- Мужична рассказал, что хотел переплыть от железнодорожного моста Комсомольский на остров Кораблик, но у него не хватило сил, - пояснили в МАСС.
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