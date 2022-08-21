1 сентября в Новосибирске будет прохладно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Похоже, в День знаний школьникам придется померзнуть на линейках: по крайней мере, такой прогноз погоды на 1 сентября 2022 года в Новосибирске дали синоптики.

Итак, по данным портала «Яндекс. Погода» в последние дни августа днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, а 1 сентября столбик термометра покажет плюс 17 градусов и будет пасмурно. Ночью и вовсе ожидается плюс 14 градусов.

А вот на сайте «Гисметео» прогноз куда оптимистичней: по данным портала, будет плюс 26 градусов, и никаких дождей не ожидается.

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