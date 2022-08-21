Хоккеисты «Сибири» устроили трогательную фотосессию с бездомными животными

Съемки прошли на тренировке. Фото: ХК «Сибирь».

Благотворительную фотосессию с животными провели хоккеисты «Сибири». Бездомных собак и кошек из благотворительного фонда «Варежка» привезли к спортсменам прямо на тренировку.

- Все котики и собачки ищут хозяев, которые будут ухаживать за ними и любить, а мы будем рады, если этими хозяевами станете вы – наши болельщики, - трогательно написали представители клуба в соцсетях и выложили смешные фото хоккеистов с животными.

Спортсмены подружились с животными. Фото: ХК «Сибирь».

Болельщики от получившихся снимков были в восторге: пост со снимками собрал 386 лайков.

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