Погода в Новосибирске на 21 августа 2022 года: тепло и дождливо

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 21 августа 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 21 августа 2022 года: синоптики прогнозируют до +20 градусов тепла и дождь.

— Ночью ожидается прохладная погода +9…+11 градусов. Днем потеплеет до +18…+20 градусов. В темное время суток осадков не ожидается, а вот днем возможен небольшой дождь. Ветер северный 2-7 метра в секунду, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В Новосибирской области ожидается аналогичная погода. Ночью — +2…+7 градусов, днем — +15…+20 градусов. Ожидается переменная облачность, утром туманы. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду.

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