Полиция ищет детей, бегающих по крышам в Затоне в Новосибирске

Полиция ищет детей и их родителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске правоохранители и ПДН ищут ребят, который лазили по крышам в микрорайоне Затон. Очевидица засняла их в пятницу, 19 августа. По словам женщины, бегающие по крышам дети для местных обычное явление.

— В настоящее время устанавливаются личности несовершеннолетних, изображённых на видео и их законных представителей. Также к месту, где засняли детей приближены экипажи патрульно-постовой службы полиции, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МВД.

Напомним, что ребят засняли, когда они слазили с крыши здания по пожарной лестнице.

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