Под Новосибирском женщина угнала у соседа автомобиль, чтобы покататься

Свой поступок женщина объяснила тем, что захотела прокатиться.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под Новосибирском 26-летняя женщина угнала у 63-летнего соседа отечественный автомобиль. Свой поступок она объяснила тем, что хотела покататься на чужой машине. Произошел инцидент 18 августа в поселке Коченево.
— Угнанный автомобиль «ВАЗ» нашли неподалеку от места похищения. Женщина в содеянном призналась. Ранее ее уже судили за угон и пьяное вождение, — рассказали в региональном МВД.
Дело завели по статье за угон. Решается вопрос о мере пресечения, расследование продолжается.
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