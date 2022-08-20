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Происшествия20 августа 2022 11:05

Под Новосибирском женщина угнала у соседа автомобиль, чтобы покататься

Ранее сибирячку уже судили за угон и пьяное вождение
Надежда КАСЬЯНОВА
Свой поступок женщина объяснила тем, что захотела прокатиться.

Свой поступок женщина объяснила тем, что захотела прокатиться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском 26-летняя женщина угнала у 63-летнего соседа отечественный автомобиль. Свой поступок она объяснила тем, что хотела покататься на чужой машине. Произошел инцидент 18 августа в поселке Коченево.

— Угнанный автомобиль «ВАЗ» нашли неподалеку от места похищения. Женщина в содеянном призналась. Ранее ее уже судили за угон и пьяное вождение, — рассказали в региональном МВД.

Дело завели по статье за угон. Решается вопрос о мере пресечения, расследование продолжается.

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