В Новосибирской области пропал мужчина без денег и документов

О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 18 августа. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск"

В деревне Малый Чик под Новосибирском пропал 43-летний Константин Новоселов. Его местонахождение неизвестно с 18 августа. С собой у мужчины нет ни денег, ни документов.

— Мужчина всю жил в деревне. Родные уехали на несколько дней. А когда вернулись, обнаружили, что дверь заколочена, а человека нет. По свидетельствам он пропал 18 августа. Куда пошел — неизвестно. Денег и документов с собой нет. Ранее заявление в полицию о пропаже не писали, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Особые приметы: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза серые.

Одежда: темно-синее трико с белыми лампасами по бокам.

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