В Новосибирске иномарка сбила 12-летнего мальчика на самокате

Ребенка с травмами доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила во дворе дома 12-летнего мальчика на самокате. Произошло ДТП днем в субботу, 20 августа, в Советском районе.

— 49-летняя женщина за рулем автомобиля «Шкода Октавия» двигалась по внутридворовой территории вдоль дома №14 по улице Полевая. Там она сбила пешехода, который на самокате пересекал проезжую часть, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим оказался 12-летний мальчик. Его с различными травмами доставили в больницу. На месте ДТП работает экипаж ДПС.

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