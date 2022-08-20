В Новосибирске иномарка сбила 12-летнего мальчика на самокате

Ребенка с травмами доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске иномарка сбила во дворе дома 12-летнего мальчика на самокате. Произошло ДТП днем в субботу, 20 августа, в Советском районе.
— 49-летняя женщина за рулем автомобиля «Шкода Октавия» двигалась по внутридворовой территории вдоль дома №14 по улице Полевая. Там она сбила пешехода, который на самокате пересекал проезжую часть, — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавшим оказался 12-летний мальчик. Его с различными травмами доставили в больницу. На месте ДТП работает экипаж ДПС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер