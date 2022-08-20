В Новосибирске пожарные спасли кошку из горящего дома

Кот не пострадал.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Новосибирские пожарные спасли кошку из горящей квартиры. Огонь вспыхнул в одной из квартир частично расселённого дома в Ленинском районе днем в субботу, 20 августа.
— В доме никого не было, пострадавших нет. Пожарные эвакуировали на свежий воздух кошку: животное также не пострадало. В одной из квартир огонь повредил домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось за восемь минут. Еще через минуту пожар был ликвидирован, — рассказали в региональном МЧС.
После тушения пожарные проверили тепловизором скрытые очаги горения. Пришлось даже вскрыть пол в горящей квартире. В ближайшее время дознаватели установят причину пожара. Напомним, что сегодня спасли не только кота, но и белку, которая каким-то образом пробралась в детский сад.
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