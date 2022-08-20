Новосибирцы пожаловались на неработающий светофор на перекрестке Дзержинского и Красина

По словам очевидцев, светофор не работает с обеда.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы пожаловались на неработающий светофор на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Красина. По словам очевидцев, заметили неисправность светофора днем в субботу, 20 августа.
— Перекрёсток большой, переходить далеко и никто не понимает, чья очередь, — рассказала КП-Новосибирск очевидица.
Судя по фото, движение на перекрестке не сильно оживленное. В выходной день машин и людей мало. Однако неработающие светофоры на одной из главных дорог правобережья создают серьезную опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов.
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