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Происшествия20 августа 2022 6:23

Под Новосибирском подросток украл у 81-летней пенсионерки кошелек

В нем было 4 тысячи рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
Когда подростка поймали, деньги он уже потратил.

Когда подростка поймали, деньги он уже потратил.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Под Новосибирском подросток вытащил у 81-летней пенсионерки кошелек, когда та на минутку оставила сумку без присмотра. Произошла кража 18 августа на остановке в селе Барышево.

— Женщина поставила сумку, отвлеклась на покупку в киоске на остановке. И в этот момент подросток вытащил из сумки кошелек, в котором было 4 тысячи рублей. Пожилая женщина заметила, как злоумышленник убегал, и передала полицейским приметы, — рассказали в региональном МВД.

Вскоре юного грабителя поймали. Им оказался 14-летний парень. Кошелек у подростка изъяли, но деньги он уже потратил. Дело завели по статье 161 УК РФ за грабеж. Воришке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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