В Новосибирске иномарка протаранила машины на светофоре

ДТП обошлось без пострадавших. Фото: АСТ-54

В Новосибирске «Тойота» протаранили машины, ожидающие «зеленый» сигнал светофора. Произошло ДТП ночью в субботу, 20 августа, на улице Немировича-Данченко.

— Сегодня около 3 часов ночи седан Toyota Corolla и кроссовер Honda CR-V стояли в ожидании разрешающего сигнала для поворота налево на улицу Римского-Корсакова и в какой-то момент в них сзади влетел универсал Toyota Corolla Fielder, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам одного из участников ДТП, в аварии никто не пострадал. Однако сотрудники ГИБДД приехали для оформления только ближе к 8 часам утра.

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