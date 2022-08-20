В Новосибирске иномарка протаранила машины на светофоре

ДТП обошлось без пострадавших. Фото: АСТ-54
В Новосибирске «Тойота» протаранили машины, ожидающие «зеленый» сигнал светофора. Произошло ДТП ночью в субботу, 20 августа, на улице Немировича-Данченко.
— Сегодня около 3 часов ночи седан Toyota Corolla и кроссовер Honda CR-V стояли в ожидании разрешающего сигнала для поворота налево на улицу Римского-Корсакова и в какой-то момент в них сзади влетел универсал Toyota Corolla Fielder, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».
По словам одного из участников ДТП, в аварии никто не пострадал. Однако сотрудники ГИБДД приехали для оформления только ближе к 8 часам утра.
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