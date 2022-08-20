Заморозки до -1 в Новосибирской области сохранятся до 22 августа

Заморозки ожидаются вплоть до понедельника.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Новосибирской области заморозки до -1 сохранятся до понедельника. Ранее синоптики прогнозировали, что минусовая температура уйдет 19 августа.
— С 20 по 22 августа при прояснениях в приземном слое сохранятся заморозки до -1 градуса, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Кроме того, по словам синоптиков, в выходные погодные уловия будут способствовать накоплению вредных веществ в воздухе. Однако общий уровень загрязнения ожидается пониженный.
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