Заморозки до -1 в Новосибирской области сохранятся до 22 августа

Заморозки ожидаются вплоть до понедельника. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирской области заморозки до -1 сохранятся до понедельника. Ранее синоптики прогнозировали, что минусовая температура уйдет 19 августа.

— С 20 по 22 августа при прояснениях в приземном слое сохранятся заморозки до -1 градуса, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Кроме того, по словам синоптиков, в выходные погодные уловия будут способствовать накоплению вредных веществ в воздухе. Однако общий уровень загрязнения ожидается пониженный.

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