В Новосибирске спасли белку, застрявшую между оконными рамами в детском саду

Сотрудники детсада понятия не имеют, как белка могла застрять между рамами. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели помогли белке, застрявшей между оконными рамами. Произошел инцидент днем в пятницу, 19 августа, в детсаду №5. Спасателям о белке рассказала администрация учреждения.

— Прибыв по указанному адресу на улицу Объединения, спасатели осмотрели раму, аккуратно открыли, с помощью одеяла поймали белку и вынесли её на улицу, где и отпустили на ближайшую ель, — рассказали спасатели МАСС.

По словам заведующей детсада, никто из сотрудников не знает, как животное могло застрять между рамами. В какой-то момент белку просто заметили в комнате одной из групп.

Напомним, что спасатели нередко помогают застрявшим животным. Так, они вызволили кошку, чья лапа застряла между секциями батареи. Хозяйка сама вытащить лапку не смогла.

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